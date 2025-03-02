При атаке дрона пострадал житель Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что дрон нанес удар по территории Беловского района. Пострадал мужчина 1975 года рождения.
«Он ремонтировал машину в гараже. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей его доставили в Курскую областную больницу»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале. Повреждения также получил автомобиль.
Ранее Александр Хинштейн писал, что под атаку дрона попал автомобиль скорой помощи. Он ехал в Хомутовском районе. Еще одна атака произошла в Беловском районе, где FPV-дроны ударили по грузовику и легковому авто.
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