За ночь сбили 18 БПЛА над шестью российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 10 БПЛА над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны. По его данным, три беспилотника сбили над Воронежской, два — над Самарской областью. По одному дрону уничтожили над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что пострадавших и последствий на земле нет. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сказал, что в результате ночной атаки никто не пострадал. К утру в регионе также ликвидировали возгорания, возникшие после вечерней атаки БПЛА. Власти других регионов информацию пока не комментировали.