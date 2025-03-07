Польша пока не готова отдать Украине оставшиеся МиГ-29

Польша ожидает от союзников по НАТО замены для своих истребителей МиГ-29, которые были обещаны Киеву. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

Господин Дуда напомнил, что Варшава уже направила Киеву 14 самолетов МиГ-29. «Мы всегда ставили лишь одно условие, выполнение которого сделает возможной передачу остатка самолетов — мы должны сохранить равновесие и решить вопрос с защитой польского неба»,— уточнил он (цитата по ТАСС).

Он заверил, что если Польша получит от союзников самолеты, которые заменят ей МиГ-29, то страна передаст свои истребители Украине, потому что «слово надо сдержать».

В июле 2024 года украинская сторона сообщали, что Польша обязана рассмотреть возможность передачи еще как минимум одной эскадрильи МиГ-29. По состоянию на ноябрь 2024 года польские власти оценивали сумму помощи Украине в $26 млрд (примерно 3,3% ВВП Польши). В январе 2025-го глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш заявил об усталости страны от конфликта на Украине.

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