Лидеры ЕС согласовали заявление в поддержку Украины без Венгрии

Выводы саммита ЕС в Брюсселе в поддержку Украины поддержали все страны сообщества, кроме Венгрии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Главной темой внеочередного саммита в Брюсселе 6 марта объявлено утверждение программы ReArm Europe («Перевооружить Европу»), обнародованной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

2 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил председателю Евросовета Антониу Коште письмо с призывом к прямым переговорам между Евросоюзом и Россией. Он также предложил ЕС «последовать примеру США» и поддержать нейтральную резолюцию по Украине, принятую 24 февраля Советом Безопасности ООН.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «У Венгрии все и нашим, и вашим».