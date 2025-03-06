Трамп разрешил Мексике до 2 апреля не платить пошлины на товары

Президент США Дональд Трамп приостановил до 2 апреля введение таможенных пошлин на некоторые товары из Мексики. Указанная продукция подпадает под Соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

Господин Трамп пояснил, что пошел на уступки перед Мексикой после разговора с президентом страны Клаудией Шейнбаум. «Я сделал это в качестве уступки и из уважения к президенту Шейнбаум. Наши отношения очень хорошие, и мы вместе усердно работаем на границе как в плане пресечения въезда нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты, так и в плане остановки (контрабанды.— “Ъ”) фентанила»,— сообщил глава Белого дома в социальной сети Truth Social. Он также поблагодарил мексиканского лидера за сотрудничество.

4 марта вступили в силу пошлины в размере 25% на импорт в США канадских и мексиканских товаров, с 10% до 20% были подняты тарифы на продукцию из Китая. В ответ Оттава объявила об аналогичных тарифах на американские товары. Тогда Дональд Трамп пообещал повысить для страны пошлины в индивидуальном порядке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил американского президента в развязывании торговой войны.

Подробности — в материале «Ъ» «Торговая война с собой и миром».