Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «Конечно, в "Клинере" много обязательных жанровых вкусняшек. Взрывы, пожары, падающие с головокружительной высоты трупы, ошпаренные лица и вышибленные мозги злодеев. Излишне говорить, что, исполнив головокружительные пируэты, пройдя сквозь пламя и тройку лютых рукопашных, Джоанна отделается одним синяком на мордашке. Но все это, конечно, пустяки по сравнению с кувалдой аутиста».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Добро с кувалдой».