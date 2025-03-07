Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 8–9 марта
6 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых боевик Пола Андерсона «В потерянных землях» и комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Царевна-лягушка
- Режиссер: Александр Амиров
- В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метёлкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов
- Жанр: семейный, приключения, фэнтези / Россия / 93 мин.
- В прокате: с 6 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «На "Измайловский кремль" похож и весь фильм в целом — аляповатая постройка, создатели которой используют узнаваемые элементы из народных, литературных и киносказок, но делают это фантастически бездумно… Единственное, во что авторы по-настоящему вложили душу,— так это в нахальный, в духе начала 2000-х, продакт-плейсмент, например, кваса или козьего молока в красивой бутылочке. Только она, пожалуй, и остается в памяти по итогам просмотра».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не ахти квак».
В потерянных землях
- Режиссер: Пол У. С. Андерсон
- В ролях: Милла Йовович, Дэйв Батиста, Арли Жовер, Амара Окереке, Фрэйзер Джеймс, Симон Леф
- Жанр: фэнтези, боевик, приключения / Германия, Канада, США / 101 мин.
- В прокате: с 6 марта
Кинопрокатчик «Вольга»: «После гибели цивилизации, какой мы ее знаем, в наш мир вернулись магия и монстры. Могущественная ведьма Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с таинственным проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников по пятам преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы, но пути назад нет. И только Серой Элис известно, что у каждого желания, что она исполняет, есть невообразимые последствия».
Дорогая, я больше не перезвоню
- Режиссер: Александр Фомин
- В ролях: Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина
- Жанр: комедия, приключения, фэнтези / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 6 марта
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Молодой столичный рекламщик Даня страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть всё — и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь — обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием "Дорогая, я больше не перезвоню"».
Бабушка на миллион
- Режиссер: Пат Буннитипат
- В ролях: Путтхипонг Ассаратанакул, Уша Сеамкхум, Саринрат Томас, Саня Кунакорн, Понгсаторн Йонгвилас, Тонтаван Тантивеякул
- Жанр: драма, комедия / Таиланд / 126 мин.
- В прокате: с 6 марта
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Парня М в жизни интересуют только видеоигры, но зарабатывать на стримах, как оказалось, не так легко. Когда выясняется, что умерший дед по отцовской линии завещал дом внучке, которая за ним ухаживала, М решает, что будет заботиться о бабушке по материнской линии, у которой недавно обнаружили рак в четвёртой стадии. Парень переезжает к бабуле с твёрдым намерением стать её любимым наследником и получить дом».
Реинкарнация: Предсмертные муки
- Режиссер: Сидхарта Тата
- В ролях: Индах Перматасари, Члареста Тауфан Кусумарина, Джосе Ризал Мануа, Делла Дартьян, Ретно Соетарто, Аксара Дена
- Жанр: ужасы / Индонезия / 107 мин.
- Слоган: «Демон выбирает тебя»
- В прокате: с 6 марта
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Супруги попадают в страшную автокатастрофу. Выживший пожилой отец семейства Пак находится на грани жизни и смерти. Ходят слухи, что Пак выжил не просто так — он заключил сделку с могущественным и опасным демоном, который не даст ему умереть. У старика не осталось сил сдерживать демона, и сущность начинает входить во вкус, убивая и мучая тех, кто рядом».
Клинер
- Режиссер: Мартин Кэмпбелл
- В ролях: Дейзи Ридли, Клайв Оуэн, Рут Геммелль, Рэй Фиарон, Таз Скайлар, Ховард Чарльз
- Жанр: боевик, триллер / Великобритания / 97 мин.
- В прокате: с 27 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Конечно, в "Клинере" много обязательных жанровых вкусняшек. Взрывы, пожары, падающие с головокружительной высоты трупы, ошпаренные лица и вышибленные мозги злодеев. Излишне говорить, что, исполнив головокружительные пируэты, пройдя сквозь пламя и тройку лютых рукопашных, Джоанна отделается одним синяком на мордашке. Но все это, конечно, пустяки по сравнению с кувалдой аутиста».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Добро с кувалдой».
Кончится лето
- Режиссеры: Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
- В ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин
- Жанр: драма, триллер / Россия / 118 мин.
- В прокате: с 27 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «В общем-то это история вполне в духе братьев Коэн — о столкновении озлобленного глупца и наивного простака с судьбой, которую невозможно ни обмануть, ни обыграть. Но при пересадке на отечественную почву она приобретает отчетливо балабановские обертоны — авторы картины утверждают, что ничего такого специально не задумывали, однако от этих ассоциаций никуда не деться».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Братья не по разуму».
Мемуары улитки
- Режиссер: Адам Бенжамин Эллиот
- Жанр: мультфильм, драма / Австралия / 95 мин.
- В прокате: с 27 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «В "Мемуарах улитки", над которыми Эллиот работал восемь лет (его метод — покадровая пластилиновая анимация, причем все, что мы видим в кадре, вылеплено вручную, компьютерную графику он не использует принципиально), тоже есть автобиографические элементы. Но, как и раньше, режиссер переплавляет их в печальную полусказку, полубыль об одиночестве и невостребованной жажде любви, впрочем, не лишенную и юмора — местами озорного, а иногда и довольно черного».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Во многой мудрости брюхоногие печали».
Северный полюс
- Режиссер: Александр Котт
- В ролях: Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Елена Север, Амбарцум Кабанян, Данил Тябин
- Жанр: приключения, драма / Россия / 120 мин.
- В прокате: с 27 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Северный полюс" едва ли не первый военный фильм, где по отсекам не мечется безумный особист с наганом, порывающийся расстрелять капитана. Где подвиг совершается не вопреки, а благодаря слаженной работе ВПК и выглядит вовсе не как подвиг, а как обыденная работа. Где капитан Живцов и президент Кеннеди вторят друг другу, не желая дать предлог для мировой войны. И даже наш дорогой Никита Сергеевич (Сергей Лосев) выглядит чудаком, но не придурком».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Подледное время».
Обезьяна
- Режиссер: Осгуд Перкинс
- В ролях: Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Кристиан Конвери, Колин О’Брайэн, Элайджа Вуд, Роэн Кэмпбелл
- Жанр: ужасы, комедия / США, Великобритания, Канада / 98 мин.
- В прокате: с 27 февраля
Кинокритик Павел Пугачев: «В первые минуты «Обезьяны» — где, например, есть и намотанные на гарпун кишки, и огнемет — кажется, будто впереди будет искрометный треш, стилизованный под грайндхаус 1970–1980-х. Далее следует трогательная, хоть и начиненная гротескными смертями, драма одной семьи, постепенно сворачивающая в очень мизантропическую черную комедию на грани фантасмагории. Перкинс меняет маршрут каждые полчаса, но он прекрасный водитель — и его попытки вывести зрителя из зоны комфорта вызывают что угодно кроме укачивания. «Обезьяна» может разочаровать или даже разозлить, но уж точно не заставит скучать».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «По ком стучит барабан».