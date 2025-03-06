Минтранс не работает над введением штрафов за превышение средней скорости

Минтранс России прокомментировал «Ъ» предложения ряда регионов о введении ответственности водителей за превышение средней скорости движения между камерами на дорогах. В ведомстве сообщили, что в данный момент не работают над этими инициативами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Как отметил первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов, ранее данный вопрос действительно прорабатывался, но позиция по нему осталась без изменений. Минтранс над данными предложениями сейчас не работает»,— уточнили в министерстве.

В начале марта депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа и Вологодской области предложили замерять среднюю скорость в рамках экспериментального правового режима с последующим наказанием для водителей. Валентин Иванов сообщал ТАСС о возвращении Минтранса к вопросу о введении наказания за такое правонарушение 5 марта. В четверг МВД выступило против подобной инициативы.

За превышение средней скорости между несколькими камерами (чаще всего — двумя) водителей не наказывают с 2021 года. Верховный суд решил, что нельзя указывать неопределенный участок дороги в качестве места совершения нарушения. В 2023 году Минтранс готовил поправки, касающиеся штрафов, к ПДД, но документ не дошел до принятия. В разные годы введение штрафов лоббировали Московская область, Татарстан и другие регионы.

Подробнее — в материале «Ъ» «А не спеши ты нас штрафовать».