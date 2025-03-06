МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что ведомство «принципиально не согласно» с введением штрафов за превышение средней скорости между камерами. В начале марта депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа и Вологодской области предложили замерять среднюю скорость в рамках экспериментального правового режима с последующим наказанием для водителей. Тогда же первый замминистра транспорта Валентин Иванов сообщал ТАСС о возвращении Минтранса к вопросу о введении наказания за такое правонарушение.

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«МВД готово изменить свое отношение к вопросу о введении ответственности за превышение так называемой средней скорости, если у нас будет официально закреплен критерий средней температуры по больнице»,— сказала госпожа Волк в видеообращении, опубликованном в Telegram.

За превышение средней скорости между несколькими камерами (чаще всего — двумя) водителей не наказывают с 2021 года. Причиной послабления стала позиция Верховного суда: он решил, что нельзя указывать неопределенный участок дороги в качестве места совершения нарушения. В 2023 году Минтранс готовил поправки, касающиеся штрафов, в ПДД, но документ не дошел до принятия. В разные годы введение штрафов лоббировали Московская область, Татарстан и другие регионы. В начале марта текущего года ЯНАО и Вологодская область предложили эксперимент по контролю средней скорости, чтобы разработать нормы для введения штрафов.

Подробнее — в материале «Ъ» «А не спеши ты нас штрафовать».

Полина Мотызлевская