Два мирных жителя ранены при обстреле белгородского Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, двое мужчин получили осколочные ранения. Они самостоятельно обратились в отделение скорой помощи, после чего пострадавших доставили в Городскую больницу №2 в Белгороде.

В городе, по предварительным данным, повреждено 2 многоквартирных дома, 16 частных домов и административное здание. Осколками повреждено семь автомобилей.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, в регионе введены режим ЧС федерального уровня и режим КТО. 5 марта Вячеслав Гладков сообщал об атаке ВСУ на шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 36 боеприпасов и 36 БПЛА. В результате никто не пострадал, разрушения получили шесть частных домовладений. Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 50 боеприпасов и 43 БПЛА. В результате пострадали два человека, зафиксирован ряд разрушений.