Лыжник Клебо установил рекорд по числу побед среди мужчин на чемпионатах мира

Норвежский спортсмен Йоханнес Клебо завоевал 14-ю золотую медаль на чемпионате по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия). Тем самым он стал рекордсменом по числу побед на мировых соревнованиях среди мужчин, превзойдя своего соотечественника Петтера Нортуга. Вчера, 5 марта, лыжник сравнялся с Нортугом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоханнес Клебо

Фото: Matthias Schrader / AP Йоханнес Клебо

Фото: Matthias Schrader / AP

По этому показателю Клебо также сравнялся с трехкратной олимпийской чемпионкой Еленой Вяльбе, которая сейчас возглавляет Федерацию лыжных гонок России, а также норвежкой Терезой Йохауг. Абсолютный рекорд принадлежит ее соотечественнице Марит Бьорген, у которой 18 золотых медалей чемпионатов мира.

Клебо первенствовал в составе сборной в мужской эстафете 4 по 7,5 км. Кроме него в эстафете участвовали Эрик Валнес, Мартин Нюэнгет и Харальд Амундсен. Они преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 13,7 секунды. Клебо достиг финиша на последнем, четвертом этапе. Второе место заняла сборная Швейцарии (+21,6 секунды), бронзу взяла шведская команда (+21,8).

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Тронхейме проходит с 26 февраля по 9 марта. Норвегия лидирует на соревновании по числу золотых медалей. Вместе с сегодняшней победой Клебо команда выиграла золото десять раз. На втором месте — Швеция с четырьмя золотыми медалями. За ними следуют Словения и Япония, взяв по одному золоту.