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Суд продлил арест имущества фигурантов дела об аксайских нелегальных рынках

Вчера Пролетарский райсуд Ростова по ходатайству гособвинителя на три месяца продлил арест имущества фигурантов дела о нелегальных рынках в Аксайском районе. Ограничения касаются квартир, земельных участков, расчетных счетов подсудимых и их родных. Об этом сообщает сетевое издание Donday.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В общей сложности под арестом находится имущество стоимостью примерно два миллиарда рублей. Эта сумма в разы превышает штраф, который может грозить подсудимым по вменяемым им статьям», - цитирует издание адвоката Елены Лагутиной.

Напомним, это дело слушается в Пролетарском суде с июля 2023 года. Фигурантами дела являются 16 человек. Среди них — экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, обвиняемый в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), предприниматель Карим Бабаев (следствие его считает организатором преступного сообщества), его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие сотрудники районной администрации и прокуратуры.

По версии обвинения, с 2000 года члены группы незаконно завладели землями фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки. Для обустройства рынков было использовано шесть участков площадью 19,1 га кадастровой стоимостью более 426 млн руб.

Сергей Иванов

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