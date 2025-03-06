Кассация подтвердила формулировку увольнения экс-начальника отдела гордумы

Седьмой кассационный суд (Челябинск) отказал в удовлетворении жалобы бывшему руководителю отдела информационного обеспечения и мониторинга управления общественных отношений Пермской гордумы Константину Шестакову. Об этом сообщает Properm.ru. Господин Шестаков пытался оспорить решение судов предыдущих инстанций, которые обязали муниципалитет уволить его в связи с «утратой доверия» за совершение коррупционного правонарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее прокуратура Перми установила, что господин Шестаков, являясь контрактным управляющим думы, заключал договоры на оказание услуг с руководителем ООО «Центр деловой информации», с которой у него сложились «иные близкие отношения». После проверки надзорный орган внес в думу представление, в процессе его рассмотрения Константин Шестаков уволился по собственному желанию.

После этого прокурор обратился в Ленинский райсуд с требованием изменить формулировку увольнения с «по собственному желанию», на «в связи с утратой доверия». Позицию прокуратуры поддержали в итоге суды первой и апелляционной инстанций. Сейчас прокуратура в Арбитражном суде Пермского края пытается признать ничтожными семь муниципальных контрактов между думой и ООО и взыскать с последнего 36,7 млн руб.