Прокуратура Сочи проверяет обращение местной жительницы, пострадавшей в аварии

В Сочи прокуратура держит на контроле проверку обращения местной жительницы, пострадавшей в аварии два года назад. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В соцсетях ранее появилась информация о том, что 30-летняя сочинка два года назад попала в аварию, из-за которой осталась инвалидом. По словам самой пострадавшей, она ехала на мотоцикле по главной дороге, а черный «Фольксваген» не уступил ей.

Девушка утверждает, что водителя не привлекли к ответственности. Она написала жалобу в прокуратуру. Надзорный орган держит обращение на контроле.

Вячеслав Рыжков