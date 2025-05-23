ВТБ: жители Краснодарского края потратили на «майских» 3,9 млрд рублей

По данным банка, Кубань вошла в топ-5 регионов по объему трат на майские праздники. Наибольшую сумму на майских праздниках потратили жители Москвы (27 млрд рублей), Московской области (12 млрд рублей), Санкт-Петербурга (8 млрд рублей), Краснодарского края и Новосибирской области (по 3,9 млрд рублей).

С 1 по 10 мая клиенты банка в Краснодарском крае совершили свыше 4,6 млн оплат, общая сумма которых превысила 3,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты увеличились на 68%.

Значительную сумму — более чем 1,5 млрд рублей — жители Кубани потратили в супермаркетах. На втором месте по объему трат рестораны и кафе (278 млн), далее идут категории фастфуда (217 млн) и АЗС (190 млн).

В сравнении с 2024 годом наибольший прирост по объему оплат зафиксирован в сфере финансовых услуг и приобретении фотооборудования (рост в 11 раз), а также в маркетплейсах (рост в 6 раз).

«Майские праздники стимулируют рост потребительских расходов. В первую очередь они связаны с продуктами — поэтому траты на супермаркеты в дополнительные выходные растут. Также мы фиксируем рост объема транзакций в «майские» на рестораны и АЗС. Отмечу, что все перечисленные категории — в лидерах по получению кешбэка за покупки»,— прокомментировал управляющий ВТБ в Краснодарском крае-вице-президент банка Сергей Кадакин.