Сбер стал партнером фестиваля патриотического кино в городе-герое Новороссийске

В Новороссийске завершился юбилейный V-й Открытый российский кинофестиваль патриотического кино «Малая Земля». Комиссия отметила 15 фильмов полного и короткого метра, фестиваль собрал 15 тысяч зрителей, более 130 почетных гостей киноиндустрии, оценили свыше 30 работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «СберБанк» Фото: ПАО «СберБанк»

Как партнер фестиваля, Сбер выбрал короткометражную картину «Следы на берегу» и вручил награду в специальной номинации. Восьмиминутный фильм сняли во время фестиваля с участием подростков, что стало не только приобщением молодежи к миру кино и тонкостям процесса съемок, но и полным погружением ребят в историю, формированием чувства патриотизма.

Андрей Карагодин, региональный директор Сбербанка в Новороссийске: «В искусстве великая сила, трогающая тонкие струны души, дающая веру и возможности для великих свершений. Наш город пронизан красной нитью патриотического воспитания, чувство долга взращивается в каждом новороссийце с рождения. Поэтому выбор фильма для награждения в специальной номинации продиктован тем, что он не только пронзительный и поучительный, снят прям во время фестиваля, но создан при участии детей. Это значит, что главная задача – приобщить подрастающее поколение к патриотизму выполнена».

Денис Бондарков, режиссер, актер театра и кино: «Наша история вне времени – это метафора со знаками и символами, меняющими представление главной героини-антагонистки о событиях. Они переворачивают ее взгляды и мировоззрение. Главный посыл зрителю – понять, кто он в этой истории – не верящий антагонист, или тот, кто чтит, помнит и передает историю новому поколению».

Федор Горбатенко, генеральный продюсер Открытого российского фестиваля патриотического кино «Малая Земля»: «Главная миссия фестиваля – воспитание патриотизма и поднятие патриотического и морального духа путем кино и театрального искусства, а также проведения образовательных мероприятий для жителей города».