Жители Краснодара стали чаще заниматься спортом

Регулярно спортом занимается 31% краснодарцев. Такие результаты показывает СберСтрахование в преддверии благотворительного забега «Зелёный Марафон», опросив жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «СберБанк» Фото: ПАО «СберБанк»

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, количество спортсменов в городе выросло. Доля тех, кто занимается спортом раз в неделю или чаще, увеличилась на 9 процентных пунктов. В целом по стране две трети опрошенных (65%) занимаются спортом 1-2 раза в неделю, 23% — 1-2 раза в месяц, 12% ежедневно. При этом многие предпочитают тренироваться в тёплое время года, так 63% россиян сказали, что активнее занимаются весной и летом. Почти пятая часть — 18% участников исследования, с одинаковым усердием посещает тренировки в течение всего года.

Больше всего людей, ведущих активный образ жизни среди молодёжи: 30% россиян в возрасте 18-30 лет тренируется раз в неделю или чаще. При этом интересно, что среди людей более старшего возраста, спортсменов также достаточно: 26% у возрастной группы 31-40 лет, 25% у группы 41-50 лет и 23% у респондентов 51-60 лет.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка отметил, что физические нагрузки — это не только залог здоровья и отличного самочувствия, но и тренировка характера, воли к победе, целеустремлённости, ответственности. Эти качества помогают достигать успеха и за пределами спортплощадки — в карьере и в жизни.

Наиболее популярными видами спорта в России оказались бег и спортивная ходьба — ими занимаются 36% россиян. На втором месте езда на велосипеде (24%), на третьем — фитнес (16%). Следом идут плавание (12%), танцы (6%) и хоккей (5%). По сравнению с прошлогодним исследованием топ видов спорта не изменился, однако бег, благодаря существенно возросшему интересу россиян, переместился со второй позиции на лидерскую.

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка: «В преддверии Дня защиты детей, 31 мая, в Краснодаре пройдет благотворительный забег «Зелёный Марафон» в парке «Солнечный остров», в котором попробовать свои силы могут как профессионалы, так и любители бега. Мероприятие подарит заряд бодрости и энергии не только участникам забега, но и гостям праздника».