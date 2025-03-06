Братья Вороновы построят под Воронежем детсад за 537 млн рублей

Воронежское ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» Алексея и Игоря Вороновых победило в конкурсе на строительство детсада на 220 мест в селе Ямное Рамонского района Воронежской области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Согласно порталу госзакупок, победитель снизил начальную цену контракта на 1,5% — с 544,8 до 536,6 млн руб. Еще четыре участника, имена которых не раскрываются, предлагали выполнить работы за 495,8–544,8 млн руб. По данным «Ъ-Черноземье», одним из них выступало местное ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» бывшего вице-мэра Воронежа Юрия Гайдая.

Источник финансирования — средства областного и муниципального бюджетов. Большую часть средств планируется выделить в 2026 году. Работы требуется выполнить до 1 февраля 2027 года. Гарантия на них составит пять лет.

Победителю торгов предстоит разработать рабочую документацию и построить двухэтажное здание П-образной формы с подвалом и чердаком. В нем должны быть предусмотрены помещения для 11 групп. Также подрядчику необходимо обустроить внутренние и внешние коммуникации, блочно-модульную котельную, проезды, благоустроить территорию. Последний пункт включает в себя установку таких малых архитектурных форм, как лавочка «Львенок», счеты со столиком, песочница, игровой модуль «Добрая улитка», качалка-балансир «Самолет». Кроме того, требуется смонтировать две спортивные площадки и ряд навесов.

В феврале ООО СЗ «Куб» заявило проект пятиэтажки в историческом центре Воронежа за 285 млн руб. Генподрядчиком выступает «Воронеж строй комплекс».

Как это может повлиять на культурную активацию воронежского исторического района Девичок — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова