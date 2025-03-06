Расходы жителей Удмуртии на алкоголь выросли на 3,2% за 2024 год

Расходы жителей Удмуртии на покупку алкоголя в 2024 году составили 26,4 млрд руб. Это на 3,2% выше, чем годом ранее, согласно данным Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В среднем каждый житель Удмуртии тратит в год на покупку алкоголя 18,5 тыс. руб. Удельный вес его продаж составляет 13,3% от общих продаж продуктов, включая табачные изделия. За год было продано 101 млн л пива, пивных напитков и 25 млн л другой алкогольной продукции.