Суды Петербурга приостановили 287 дел после заключения контрактов с Минобороны

По итогам прошлого года суды Санкт-Петербурга приостановили в общей сложности 287 уголовных дел в связи с заключением подсудимыми контрактов с Минобороны РФ . Такую статистику 24 февраля в своем личном Telegram-канале привела глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, мировыми судьями в Петербурге было приостановлено 41 уголовное дело, районными судами — 210, гарнизонными военными судами — 35, Санкт-Петербургским городским судом — одно уголовное дело, уточнила госпожа Лебедева.

Напомним, что осенью 2024 года Госдума РФ приняла закон о внесении поправок в ст. 78.1 УК РФ и УПК РФ, которые предусматривают приостановление производства по уголовному делу, отмену меры пресечения, освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ либо заключивших контракт. Данные поправки были предложены Верховным Судом РФ.

Подробнее об одном из резонансных подобных случаев — в материале «Ъ-СПб» «Обвиняемые запросили огневой поддержки».

Андрей Цедрик