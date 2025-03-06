Выпускники девятых классов на Ямале будут сдавать только два экзамена

Госдума во втором чтении приняла законопроект, по которому выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике для получения аттестата. Перечень регионов-участников эксперимента расширили до 12, в который попал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), передает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сдавать только два экзамена позволят только школьникам, которые собираются поступать в колледж после девятого класса. Тем, кто продолжит обучение в школе, придется сдавать экзамены по старым правилам. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «по просьбе самих регионов» инициативу расширили еще на семь субъектов: Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, ЯНАО, Камчатку и Кемерово. Изначально проект планировали запустить только в Москве, Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областях. Он стартует уже в этом году.

Напомним, в январе Рособрнадзор поддержал идею провести в Тюменской области эксперимент, согласно которому девятиклассникам для получения аттестата об основном общем образовании нужно сдать ОГЭ только по двум предметам.