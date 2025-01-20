Рособрнадзор поддержал проект сдачи ОГЭ по двум предметам в Тюменской области

Рособрнадзор поддержал идею провести в Тюменской области эксперимент, согласно которому девятиклассникам для получения аттестата об основном общем образовании нужно сдать ОГЭ только по двум предметам — математике и русскому языку, пишет «Ъ». Помимо Тюменской области эксперимент хотят запустить еще в четырех регионах РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее законопроект о проведении такого эксперимента внесла на рассмотрение в Госдуму группа депутатов. Новую систему хотят запустить летом этого года в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовский и Тюменской областях и в Северной Осетии. Если законопроект примут, то выпускники девятых классов из перечисленных регионов получат аттестат об основном общем образовании, сдав всего два предмета. Отметим, что сейчас школьникам приходится сдавать четыре предмета – два обязательных и два на свой выбор.

Подробнее – в материале «Колледжам лишние знания ни к чему».