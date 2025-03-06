Politico: окружение Трампа тайно обсудило с оппозицией Украины выборы в стране

Четыре человека из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные встречи с украинской оппозицией, сообщает Politico со ссылкой на источники. Переговоры прошли с лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко и влиятельными членами партии бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», сообщает издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrinform / NurPhoto / AFP Фото: Ukrinform / NurPhoto / AFP

Стороны обсуждали возможность проведения выборов до того, как начнутся всеобъемлющие мирные переговоры, сообщили источники. Окружение господина Трампа полагает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не получит поддержки избирателей из-за усталости от военных действий, а также из-за коррупции в стране, пишет издание.

Дональд Трамп в феврале 2025 года заявил, что Владимир Зеленский отказывается проводить новые выборы. По словам господина Трампа, тот проделал ужасную работу во время своего президентства. 19 февраля Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором. Сам господин Зеленский заявил, что готов сложить полномочия.

16 февраля Петр Порошенко в интервью изданию «Цензор.нет» на вопрос о возможных сроках проведения президентских выборов ответил: «Запишите: 26 октября этого года». Он сказал, что знает об этом от некоторых представителей офиса Владимира Зеленского, правоохранительных органов, украинского ЦИК.

Подробнее о политической ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Владимира Зеленского потрепали в Раде».