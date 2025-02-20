Трамп заявил об отказе Зеленского проводить выборы на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается проводить новые выборы. По словам господина Трампа, тот проделал ужасную работу, а Украина оказалась раздроблена. Он назвал господина Зеленского «посредственным комедиантом», который был хорош только в том, что «играл Байденом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Он отказывается проводить выборы. Он низок в украинских опросах»,— заявил господин Трамп. «Кто-то сказал: "О нет, его опросы хороши". Да перестаньте! Каждый город в руинах. Они выглядят как площадка для сноса, все до единого»,— добавил президент США. «Зеленский проделал ужасную работу. Его страна раздроблена, а миллионы и миллионы людей погибли напрасно»,— отметил он.

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