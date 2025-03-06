Дом в Белореченске признан пригодным для восстановления после взрыва газа

Многоквартирный дом в Белореченске Краснодарского края, где произошло частичное обрушение квартир из-за взрыва газового баллона, подлежит восстановлению. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края

По его словам, оценку состояния здания провели специалисты краевой организации. Кроме того, для дополнительной экспертизы пригласят компанию из Ейска, которая имеет опыт реконструкции дома после крушения самолета.

После проведения обследования с ейской компанией планируют заключить договор, разработать смету на демонтажные и восстановительные работы.

Сегодня, 6 марта, жителям пострадавшего дома разрешат зайти в свои квартиры, чтобы забрать необходимые вещи.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в ночь на 5 марта, в пятиэтажном кирпичном доме — обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами. По предварительным данным, произошла детонация баллонного газа. Травмы получили три человека.

Из поврежденного дома эвакуированы 54 жителя, из них 25 находятся в пункте временного размещения, остальные разместились у родственников. СУ СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). На прилегающей к дому территории введен режим чрезвычайной ситуации.

Нурий Бзасежев