Суд удовлетворил иск «ВИС» о новом сроке сдачи четвертого моста в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск «Сибирской концессионной компании» (входит в группу «ВИС») о продлении сроков ввода в эксплуатацию четвертого моста через Обь в Новосибирске. Срок сдачи объекта определен до 6 декабря 2025 года.

«Основанием для внесения изменения в действующее концессионное соглашение и продления срока строительства моста стал перенос части федерального капитального гранта на 2025 год... Данное обстоятельство не могло быть предвидено сторонами в 2017 году при заключении концессионного соглашения, поскольку соответствующие распоряжения приняты в 2022 и 2023 годах»,— говорится в сообщении ГК «ВИС» со ссылкой на решение суда.

В компании сообщили, что софинансирование расходов концедента на 2024 год составило 737,3 млн руб. и 1,2 млрд руб. — на 2025 год. Общая строительная готовность по проекту сейчас составляет 82,5%, при этом готовность моста — 98%.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае прошлого года глава региона Андрей Травников подписал постановление, по которому срок сдачи моста перенесен на декабрь 2025 года. Тогда же в документе указывалось, что концедент будет обязан выплатить компенсацию за нарушение «исполнения обязательства по вводу в эксплуатацию объекта». После этого, в июне 2024-го, УФАС отказало в изменении сроков сдачи объекта. Глава минтранса региона Анатолий Костылевский тогда же пояснил, что отказ был связан с «действиями концессионера, которые не могут выступать в качестве существенного изменения обстоятельств, поскольку концессионер, выступающий профессиональным участником рынка, должен был предвидеть предпринимательские риски» (цитата по ТАСС).

В прошлом году гендиректор производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин заявлял, что объект может быть введен в эксплуатацию к концу 2024 года. Изначально мост планировалось сдать в конце 2022 года. Концессионером по строительству объекта в 2017 году была выбрана Сибирская концессионная компания, строительство ведется с 2019 года.

Александра Стрелкова