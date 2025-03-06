Главные новости к утру 6 марта

Во время учений в Южной Корее истребитель KF-16 по ошибке сбросил восемь бомб MK-82 на жилой район в городе Пхочхон, пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейские военные источники. По данным агентства, пострадали семь человек, четверо из них получили серьезные травмы. Также повреждены несколько жилых домов и церковь.

Приостановка США военной помощи Украине связана с пересмотром финансирования страны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В 2024 году 40% DDoS-атак инициировалось из идеологических соображений, при этом доля от всех кибератак, приходящаяся на «хактивистов», оставалась на уровне 15%, рассказали «Ъ» в ГК «Гарда».

Власти Канады обратились в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) с жалобой на введенные США таможенные пошлины. Информация об этом опубликована на сайте организации.

Спрос на краткосрочную аренду квартир в России в период весенних праздников (20 февраля — 10 марта) сократился на 10% год к году, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». Это продиктовано отсутствием в этом году дополнительных выходных, приуроченных к 23 февраля и 8 марта.

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о ликвидации Министерства образования, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в ведомстве. По их словам, указ может быть подписан сегодня, 6 марта.