«ЛУКОЙЛ-Пермь» объединится с дочерним предприятием

Учредители ООО «УралОйл» приняли решение об объединении предприятия с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Об этом свидетельствует информация, опубликованная на «Федресурсе». После завершения реорганизации компания продолжит деятельность под наименованием ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в «ЛУКОЙЛ-Пермь», присоединение предприятия связано с консолидацией активов и единым управленческим подходом к деятельности. В 2023 году аналогичным способом к пермскому предприятию было присоединено ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Ранее компания «Урал­Ойл» уже проходила реорганизацию. В 2011 году ее выделили из ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и присоединили к самарскому АО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (РИТЭК), управляющему научно-техническим полигоном ЛУКОЙЛа. В «ЛУКОЙЛ-Пермь» тогда поясняли, что это должно повысить эффективность производства и инвестиционную привлекательность основной компании холдинга в Пермском крае. Аналитики предполагали, что таким образом ЛУКОЙЛ структурирует активы, объединяя в одну компанию все трудноизвлекаемые запасы и малодебитные месторождения, на которых как раз специализируется «УралОйл».

Отметим, в конце прошлого месяца бывший исполнительный директор компании «УралОйл» Владимир Митюшников был назначен гендиректором ООО «Усинск-НПО-Сервис», зарегистрированного в Республике Коми. Общество принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

ООО «УралОйл» было зарегистрировано в 2016 году. Основной вид деятельности — добыча нефти. Управляющей организацией является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».