Reuters: Франция и Британия предоставят США план по Украине в ближайшее время

Франция, Великобритания и Украина надеются в ближайшие дни завершить разработку мирного плана для предоставления США, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. По их словам, план предусматривает краткое перемирие на первом этапе, а в перспективе — широкие гарантии безопасности для Киева.

Один из дипломатов отметил, что реализация плана ожидается в течение нескольких дней, а не недель. Другой из собеседников подчеркнул, что цель инициативы — наладить «более здоровый» диалог между США и Украиной. Отношения между странами ухудшились после конфликта президентов США и Украины в Белом доме 28 февраля.

О разработке совместного франко-британского плана по Украине президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 3 марта. По его словам, он предусматривает «месячное перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры» Украины при продолжении ее военной поддержки.

Накануне, 5 марта, французский президент выступил против «хрупкого прекращения огня». Он заявил, что «мир на Украине не должен быть заключен любой ценой и по указке России, это не должна быть капитуляция». Он также вновь сообщил о необходимости размещения европейских войск на Украине после подписания мирного соглашения.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».