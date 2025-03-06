Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медведев ответил Макрону на заявление об угрозе со стороны России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова французского президента Эмманюэля Макрона, назвавшего Россию «угрозой для Франции и Европы». Господин Медведев заявил, что сам французский лидер не представляет угрозы и «исчезнет навсегда» в мае 2027 года, когда завершится его второй президентский срок.

«Однако сам Микрон (Макрон.—"Ъ") не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся»,— написал зампред Совбеза в соцсети Х.

Накануне, 5 марта, президент Франции выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что угроза от России исходит в воздухе, в соцсетях и киберпространстве. Господин Макрон отметил, что Москва «продолжает перевооружаться». По его словам, он также готов начать дискуссию о принятии ЕС под «ядерный зонтик» Франции.

Подробнее о заявлении Эмманюэля Макрона — в материале «Ъ».

Новости компаний Все