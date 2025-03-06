Медведев ответил Макрону на заявление об угрозе со стороны России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова французского президента Эмманюэля Макрона, назвавшего Россию «угрозой для Франции и Европы». Господин Медведев заявил, что сам французский лидер не представляет угрозы и «исчезнет навсегда» в мае 2027 года, когда завершится его второй президентский срок.

«Однако сам Микрон (Макрон.—"Ъ") не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся»,— написал зампред Совбеза в соцсети Х.

Накануне, 5 марта, президент Франции выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что угроза от России исходит в воздухе, в соцсетях и киберпространстве. Господин Макрон отметил, что Москва «продолжает перевооружаться». По его словам, он также готов начать дискуссию о принятии ЕС под «ядерный зонтик» Франции.

Подробнее о заявлении Эмманюэля Макрона — в материале «Ъ».