Финансирование транспортного комплекса на Урале увеличено на 8 млрд рублей

Правительство Свердловской области увеличило финансирование государственной программы развития транспортного комплекса на 8 млрд руб. в этом году, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В результате корректировок объем финансирования госпрограммы достигнет 51,8 млрд руб. Средства будут направлены на ремонт и строительство дорог, обновление общественного транспорта, субсидии для Екатеринбурга на брутто-контракты и реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» добавлено 461,5 млн руб., на приведение в порядок региональных и муниципальных дорог - 667 млн руб., а на строительство и ремонт местных дорог выделено почти 1,8 млрд руб.

Кроме того, средства выделены на завершение строительства транспортной развязки у концерна «Калина» и путепровода по улице Циолковского в Нижнем Тагиле.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Екатеринбургу выделят 2 млрд руб. из областного бюджета на проведение транспортной реформы. Уровень софинансирования реформы из областного бюджета не превысит 50%.

Полина Щуцкая