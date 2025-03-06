Спрос на аренду жилья и отели упал впервые за 10 лет из-за переноса выходных

Впервые за 10 лет в России снизился интерес к бронированию арендного жилья и отелей в конце февраля — начале марта. Причиной стал перенос дополнительных выходных с 23 февраля и 8 марта на май, что привело к отсутствию традиционного скачка спроса. По данным «ЦИАН.Аналитики», спрос на краткосрочную аренду квартир в период с 20 февраля по 10 марта сократился на 10% в годовом выражении.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин отметил, что объем бронирований на даты вокруг 23 февраля и 8 марта в этом году на 20% ниже, чем в прошлом. «Спрос соответствует обычным выходным», — пояснил он. В отельном секторе зафиксировано снижение бронирований на 13–15%, тогда как обычно в этот период загрузка вырастает на 10–30%.

Наиболее заметное падение спроса зафиксировано в Анапе (–73%), Геленджике (–47%) и Сочи (–46%). В Москве и Санкт-Петербурге снижение составило 28% и 27% соответственно. Однако в некоторых городах, таких как Пермь и Севастополь, спрос, напротив, вырос на 25% и 31%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Аренду квартир перенесли на майские».