Летние кафе заливает правилами

Подмосковным летним кафе разрешат продажу алкоголя только после получения лицензии. Соответствующий законопроект внесен в областную думу по инициативе местного Минсельхоза. Сейчас в области сезонные кафе не имеют права реализовывать спиртные напитки. Однако это требование часто нарушается, так как предприниматели считают веранды продолжением внутренних залов своих заведений. Правительство региона предлагает разрешить продажу спиртного, но только на таких летних площадках, которые соответствуют определенным требованиям. Веранды, например, не должны находиться во дворах многоквартирных домов, а также вблизи образовательных учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Получить лицензию на алкоголь при всех имеющихся ограничениях смогут немногие сезонные заведения, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин: «Это катастрофа. Мало какая летняя веранда в Подмосковье, а там много красивых точек, например, у озер, сможет себе это позволить. Особенно, с учетом последнего стремления к трезвости, когда нормы резко ужесточили, ограничили возможность продажи алкоголя и магазинам, и точкам общепита. Я говорю закон о так называемом запрете продажи во дворах, причем на самом деле в законопроекте ни слова о дворах не сказано.

В итоге совершенно непонятно, что будет твориться с продажей алкоголя. А право продажи спиртного и в магазине, и в общепите дорогого стоит, это вам скажет любой бизнесмен, который ведет такой бизнес».

Основным требованием к размещению и обустройству летних кафе в Подмосковье является примыкание сезонных залов к стационарному объекту. Наличие лицензии на алкоголь повысит доверие к таким заведениям, считает ресторатор Максим Гуржий: «Как рестораторы мы должны больше уделять внимание развитию культуры питания.

Хотя алкоголь и является, конечно, частью нашего бизнеса, он не должен быть основным направлением. Не вижу в этом каких-то сложностей для развития бизнеса. Наоборот, я считаю, что это позитивный сигнал в части усиления контроля, во-первых, над продажей алкоголя, во-вторых, гарантия безопасности его употребления. Скорее всего, это повысит некое доверие людей к летним кафе и сможет привлечь более широкий круг потребителей».

Продавать спиртное на летних верандах в Москве разрешили еще в 2022 году. На федеральном уровне аналогичные поправки приняли прошлым летом. Штрафы за различные нарушения продажи алкогольных напитков составляют от 10 тыс. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. для юридических.

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Юлия Савина