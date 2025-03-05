В январе снизилось количество отдыхающих в санаториях Прикамья

В январе 2025 года в санаториях Пермского края отдохнуло 10,8 тыс. человек, что ниже показателя аналогичного периода 2024-го на 7%. Как сообщает портал бронирования «Санатории-России.рф», Прикамье оказалось на третьем месте в рейтинге по количеству отдыхающих на курортах в Приволжском федеральном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно аналитическим данным, за первый месяц года краевые санатории заработали 298,7 млн руб., а средняя стоимость суток отдыха составила 5,3 тыс. руб.

В топ-10 регионов по количеству отдыхающих вошли также Краснодарский край, Ставрополье, Московская область, Крым, Башкортостан, Татарстан, Алтайский край, Кемеровская и Тюменская области.

Отмечается, что в январе суммарный доход здравниц РФ составил почти 13 млрд руб, что на 22% больше по сравнению с январем 2024 года. Количество гостей увеличилось на 6,5% и превысило 445 тыс. человек.