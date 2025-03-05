Песков рассказал, что пока «не ловился» на обман телефонных мошенников

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ему много раз звонили мошенники, но обмануть не получилось. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Юнашеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Звонили неоднократно. Пока не ловился. Но один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной»,— отметил господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос. В сентябре пресс-секретарь президента рассказал, что сталкивался с мошенниками, которые использовали сгенерированные искусственным интеллектом голоса.

4 марта замглавы Минцифры Иван Лебедев сообщил, что ведомство рассчитывает разрешить проблему IT-преступлений до конца 2025 года. Меры стали принимать еще в 2024-м. Например, в декабре в России запустили единую концепцию противодействия кибермошенничеству. В феврале этого года правительство предложило ввести маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции для защиты граждан от мошенников.

Об инициативах Минцифры — в материале «Ъ» «Гонка голосовых вооружений».