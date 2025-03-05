Суд взыскал с турагентства 380 тыс. рублей за испорченный отдых

Березниковский городской суд Пермского края взыскал с турагента в пользу жительницы Березников более 380 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда. Как говорится в сообщении, летом прошлого года жительница Березников приобрела в турфирме путевку в Абхазию на двоих за 84 тыс. руб. В договор о реализации туристического продукта входили: услуги по перевозке к месту отдыха и обратно, проживание в отеле, а также оплата агентского договора между турагентом в лице индивидуального предпринимателя и туроператором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Однако выяснилось, что оплаченные клиенткой номера не были забронированы, а обратный билет не оплачен. Женщине пришлось искать место в другой гостинице, оплачивать расходы на обратную дорогу и дополнительные дни проживания в отеле. Кроме того, оформлять на работе отпуск без сохранения заработной платы запрещено.

Женщина обратилась в суд, который встал на ее сторону. В результате ей удалось взыскать с турагента убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.