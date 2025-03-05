Солдат не вынес обвинений в трусости

Суд приговорил рядового Александра Ткаченко к 19 годам колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство, хранение наркотиков, самовольное оставление воинской части. По данным следствия, в октябре 2023 года в Херсонской области контрактник застрелил одного сослуживца. И ранил второго, причинив тяжкий вред здоровью. .С места преступления Ткаченко сбежал, его задержали на следующий день. Дело слушалось в закрытом режиме.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, огласил приговор по делу военного Александра Ткаченко. Он признан виновным в хранении наркотиков, самовольном оставлении части, покушении на убийство и в убийстве (ч. 1 ст. 228, ч. 5 ст. 337, ч. 3.1 ст. 337, ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранту назначено 19 лет колонии строгого режима, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Официально подробности дела не разглашались, однако о содержании материалов дела писала «Газета.Ru».

По версии следствия, с конца мая 2023 года Александр Ткаченко проходил службу по контракту в Волгограде. Он служил в звании рядового и занимал должность старшего механика-водителя в танковом батальоне. В начале июля военный попал в госпиталь. Он должен был вернуться в воинскую часть после выписки 3 августа, но вместо этого остался в Волгограде, затем уехал в Воронеж.

Там в конце августа Александра Ткаченко задержали полицейские. При досмотре у него обнаружили 0,42 гр «соли», которую он за час до этого забрал из тайника. Задержанного отправили в военную комендатуру Воронежа, а оттуда – в местную часть. Однако в начале сентября он вновь сбежал.

Спустя почти месяц рядовой Ткаченко сам прибыл в Каланчакский район Херсонской области, куда перевели его мотострелковую роту. Он не сообщил о своем прибытии начальству, вместо службы стал пить спиртное и «праздно проводить время».

8 октября около 10:00 Александр Ткаченко вместе с другими военными выпивал в пункте приема пищи под навесом. Наводчик-оператор и повар обвинили собутыльника в трусости из-за того, что он самовольно оставил службу. Как считают следователи, после этого Ткаченко затаил на сослуживцев обиду.

В тот же вечер, около 20:30, Ткаченко взял автомат и на глазах у свидетелей выстрелил в сослуживцев 15 раз и сбежал. Один из расстрелянных скончался на месте, второй получил тяжелые ранения, но выжил.

Александр Ткаченко был задержан на следующий день, его заключили под стражу. В Южный окружной военный суд дело рядового поступило в мае 2024 года. Оно слушалось в закрытом режиме, поэтому отношение Ткаченко к обвинению неизвестно.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Кристина Федичкина