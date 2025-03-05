С ВСК взыщут около 71 млн рублей в пользу Минобороны

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны к Военно-строительной компании (ВСК). Компанию обязали возместить ведомству около 71 млн руб., сообщило ТАСС со ссылкой на решение суда. Рассмотрение еще ряда исков уже назначено судом. Подробности требований министерства не разглашаются.

О первых исках Минобороны к ВСК стало известно в 2023 году, к концу 2024 года сумма исковых требований достигла 19 млрд руб. Военное ведомство требует от компании выплаты неустойки по госконтрактам, а также взыскания задолженности. 20 января 2025 года сообщалось, что Минобороны требует взыскать еще 4 млрд руб. с ВСК. На следующий арбитражный суд Москвы взыскал с компании 3 млрд руб. по контракту от 21 октября 2021 года.

В июле 2024-го также был арестован бывший глава ВСК Андрей Белков. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на поставку томографа в 9-й лечебно-диагностический центр Минобороны. Фигурант вину не признает.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военный томограф показал коррупцию».