С Военно-строительной компании по иску Минобороны взыскали 3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал по иску Минобороны России 3 млрд руб. с одного из подрядчиков ведомства — Военно-строительной компании (ВСК). Средства взыскали в качестве убытков по контракту от 21 октября 2021 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Как заявил представитель Минобороны, Счетная палата выявила в 2023 году завышение стоимости работ. Также ВСК переводила полученные от заказчика средства на счета, не связанные с гособоронзаказом. О том, какой объект строила ВСК, не сообщается.

Представитель подрядчика заявил, что Счетная палата выявила признаки возможного нецелевого использования денег, а не нарушение со стороны ответчика. Он подчеркнул, что объект сдали министерству в 2021 году без замечаний, и с тех пор он используется. По мнению представителя ВСК, факт убытков не доказан.

В 2023 году стало известно о первых исках Минобороны к ВСК, к концу 2024 года сумма исковых требований превысила 19 млрд руб. 20 января ТАСС сообщило, что военное ведомство подало еще один иск на 4 млрд руб. Суть претензий не уточняется.

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