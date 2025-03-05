На завершение проблемного ЖК «Сказочный лес» в Москве требуется 1 млрд рублей

О том, что на завершение жилого комплекса «Сказочный лес» у нацпарка «Лосиный Остров» на северо-востоке Москвы требуется 1 млрд руб., в блицинтервью «Ъ» сообщил Алексей Рыжков — владелец Seven Suns Development, первоначальный девелопер проекта. Сейчас Алексей Рыжков находится в СИЗО, следствие подозревает его в мошенничестве со средствами дольщиков ЖК «Сказочный лес». В январе 2024 года пресс-служба Следственного комитета России сообщала, что «граждане ожидают получения квартир (в "Сказочном лесу".— "Ъ") с 2021 года, однако сроки сдачи объектов регулярно переносятся, строительные работы не осуществляются».

В то же время, по словам Алексея Рыжкова, в рамках расследования сейчас под арестом находятся активы компании на общую сумму 25 млрд руб. В конце 2024 года за достройку ЖК «Сказочный лес», а также двух других проектов компании в Москве — «Станция Л» и «В стремлении к свету» взялась Capital Group Павла Тё. Этому предшествовали жалобы властям со стороны покупателей квартир в этих комплексах.

Подробнее — в блицинтервью Алексея Рыжкова и в материале «Девелоперу выставили счет» .