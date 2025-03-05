Банки обяжут запрашивать у россиян актуальные данные о налоговом резидентстве

Минфин РФ обяжет банки запрашивать у граждан информацию о налоговом резидентстве, сообщается на сайте ведомства. Это касается тех клиентов, которые часто дистанционно используют сервисы организаций финансового рынка (ОФР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Минфине уточнили, что геолокация, которая уже есть в базе ОФР, не будет основанием для автоматического признания или непризнания клиента налоговым резидентом России или другого государства. В доработке проекта участвовали Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная налоговая служба (ФНС).

По оценке Минфина, если налоговый резидент использует сервисы ОФР дистанционно более чем в 50% случаев, это значит, что он находится за рубежом. Новые полномочия ОФР позволят предоставлять ФНС более полную и достоверную информацию о клиенте, убеждены в ведомстве.

«Так как использование клиентом каналов дистанционного обслуживания финансовых организаций преимущественно с территории иностранных государств может свидетельствовать об изменении статуса его налогового резидентства, это указывает на необходимость обновления такой информации»,— пояснили в Минфине.

О подготовке проекта стало известно в феврале прошлого года. Тогда правительство предлагало российским банкам проверять налоговое резидентство россиян с помощью технических средств, в том числе по геолокации. До этого российские банки были обязаны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом.