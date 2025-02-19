На Дону вино подорожало на 20% в 2024 году

В Ростовской области за январь текущего года средняя стоимость бутылки вина выросла на 20% и составила более 700 руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает РБК Ростов, со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Контур.Маркет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Наибольший рост зафиксирован в сегменте вина — 20%, шампанское подорожало на 7%, а крепкий алкоголь — на 1%. При этом стоимость пива снизилась на 21%. В целом по региону средняя стоимость алкоголя увеличилась на 5%.

В целом по России за год цены на спиртные напитки показали положительную динамику 28%. Наибольший рост наблюдается в категории крепких спиртных напитков — 41%. Цена вина увеличилась на 31%, а шампанского — на 29%. Пиво стало единственным видом алкоголя, стоимость которого снизилась — на 4%.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области розничные продажи алкоголя в 2024 году увеличились на 3% и составили около 4,9 млн декалитров (дал).

Снежана Стодольская