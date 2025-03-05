Российские войска отразили три контратаки ВСУ на курском направлении

Подразделения группировки войск «Север» за последние сутки отразили три контратаки вооруженных сил Украины на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также российские войска в ходе наступательных действий поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа.

За сутки ВСУ лишились в Курской области свыше 215 военнослужащих. Также были ликвидированы 12 автомобилей, шесть пунктов управления БПЛА, четыре боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты, два орудия полевой артиллерии, два миномета, танк, станция радиоэлектронной разведки и инженерная машина разграждения.

В общий состав потерь ВСУ вошли более 65 060 военнослужащих, 2 307 автомобилей, 2 131 боевая бронированная машина, 510 артиллерийских орудий, 384 танка, 295 боевых машин пехоты, 255 бронетранспортеров, 118 станций РЭБ, 52 пусковые установки РСЗО, 52 единицы инженерной и другой техники, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, девять РЛС противовоздушной обороны, зенитная самоходная установка, командно-штабная машина.

Сутками ранее Украина потеряла в Курской области свыше 150 солдат, еще двое сдались в плен.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова