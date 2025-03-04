Минобороны: за сутки в Курской области ВСУ потеряли 150 военнослужащих

В Курской области за сутки сдались в плен два украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли более 150 солдат, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномет, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» в ходе наступательных действий поразила формирования тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах курских населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак украинских формирований.

Кроме того, ликвидированы живая сила и техника ВСУ в районах курских населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный, а также — Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области Украины.

За время боевых действий в Курской области украинские формирования потеряли 64 845 военнослужащих, 383 танка, 293 боевые машины пехоты, 255 бронетранспортеров, 2 127 бронированных машин, 2 295 автомобилей, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Сутками ранее ВСУ лишились в Курской области 160 человек, еще 12 сдались в плен. Также были ликвидированы два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

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Анна Швечикова