В Кремле анонсировали встречу Путина с избранным главой Абхазии Гунбой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин проведет встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Встреча состоится сегодня, 5 марта, во второй половине дня, подробности не уточняются.

1 марта завершился второй тур досрочных выборов в Абхазии, назначенных из-за политического кризиса, связанного с инвестиционным соглашением с Россией. По предварительным данным, победу одержал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов. Его соперник Адгур Ардзинба, председатель оппозиционного «Абхазского народного движения», набрал около 42% голосов избирателей.

2 марта Владимир Путин поздравил господина Гунбу с победой на выборах. Господин Путин добавил, что Россия рассчитывает на укрепление российско-абхазских отношений, и пожелал успехов избранному президенту.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Абхазия сделала выбор».