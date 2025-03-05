США и Израиль отвергли план Египта по восстановлению сектора Газа

МИД Израиля назвал оторванным от реальности итоговое заявление саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), призывающее сформировать временную администрацию сектора Газа под руководством палестинского правительства. Белый дом, в свою очередь, заявил, что президент США Дональд Трамп «придерживается своего видения восстановления Газы без ''Хамаса''». Палестинские боевики план восстановления анклава поддержали.

На саммите в Каире Лига арабских государств одобрила предложенный Египтом план, cогласно которому в секторе Газа создадут временные гуманитарные островки, где палестинцы могли бы переждать восстановление анклава. Предложение стало ответом на призыв Дональда Трампа разместить местных жителей в других странах и расчистить прибрежный анклав под строительство курортной инфраструктуры. В коммюнике ЛАГ, которое приводят СМИ, говорится, что создание временной администрации Газы «из компетентных должностных лиц» станет переходным шагом к восстановлению Палестинской администрации в анклаве.

«Заявление, выпущенное на чрезвычайном саммите арабских государств, не отражает реалий, которые сформировались после 7 октября 2023 года. Оно характеризуется устаревшими перспективами. Заявление продолжает опираться на Палестинскую администрацию и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам. Обе организации неоднократно демонстрировали коррупцию, поддержку терроризма и неспособность решить эту проблему»,— говорится в заявлении МИД Израиля.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил The Times of Israel, что арабский план не учитывает того факта, «что сейчас Газа непригодна для проживания и палестинцы не могут жить на территории с обломками и неразорвавшимися боеприпасами». При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп «приветствует вклад арабских партнеров» в решение проблемы.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Египет наложил вето на исход палестинцев».

Лусине Баласян