«Хамас» поддержал план восстановления Газы, принятый на саммите ЛАГ

Палестинское движение «Хамас» сообщило о поддержке плана по восстановлению сектора Газа, утвержденного на экстренном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире. Документ подразумевает, что палестинцев не будут переселять из анклава.

«Мы приветствуем утверждение плана реконструкции Газы, утвержденного в итоговом заявлении саммита ЛАГ, и призываем обеспечить все необходимые компоненты для его успеха»,— сказано в заявлении движения (цитата по «РИА Новости»). «Хамас» также призвал арабские страны оказать давление на Израиль, чтобы обеспечить выполнение условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Саммит ЛАГ состоялся сегодня, 4 марта. Участники ЛАГ единогласно проголосовали за проект восстановления Газы, предложенный Египтом. Согласно плану, в течение шести месяцев переходного периода управлять анклавом будет комитет технократов. Участники организации также призвали Совбез ООН разместить на Западном берегу и в секторе Газа миротворцев.

Альтернативный проект реконструкции анклава предлагал президент США Дональд Трамп. Он говорил, что Вашингтон настаивает на принудительном переселении палестинцев за пределы Газы. ЛАГ отвергла план Дональда Трампа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Египет наложил вето на исход палестинцев».