Попытка кондуктора угомонить пассажира привела к смерти буйного петербуржца

Полиция Санкт-Петербурга обнаружила труп пассажира в троллейбусе, следовавшим маршрутом № 32. Перед этим его пытался успокоить кондуктор, сообщили в региональном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Вызов о нападении на кондуктора в общественном транспорте поступил правоохранителям поздним вечером 4 марта. Прибыв к месту происшествия, полиция обнаружила труп 55-летнего пассажира.

По версии правоохранителей, в общественный транспорт вошел буйный петербуржец и принялся стучать в стекло к кондуктору возрасте 72 лет. Далее пенсионер решил успокоить нарушителя общественного порядка, повалил его на пол салона, навалился на него и удерживал, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

«Кондуктор доставлен полицейскими в следственные органы для проведения процессуальных действий. Труп направлен в морг для установления причины смерти»,— добавили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне у университета ИТМО выстрелили в женщину. После предполагаемый стрелок был найден мертвым.

Татьяна Титаева