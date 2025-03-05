Стрелявший по женщине у университета ИТМО найден мертвым на Васильевском острове

Подозреваемый в стрельбе по женщине около университета ИТМО на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Петербурга найден мертвым на Васильевском острове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Чулков Фото: Артемий Чулков

Как сообщает 78.ru, тело было обнаружено в салоне автомобиля BMW X5. По данным телеканала, погибший — 50-летний мужчина, которого разыскивали по подозрению в покушении на убийство 38-летней петербурженки.

«Ъ-СПб» запросил официальный комментарий по поводу случившегося у полиции и Следственного комитета РФ. Все подробности в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поздно вечером 4 марта на Кронверкском проспекте возле университета ИТМО неизвестный несколько раз выстрелил в девушку. Пострадавшую доставили в больницу. Был объявлен план «Перехват».

Андрей Цедрик