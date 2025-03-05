В Ярославле назвали дату открытия приюта «Джина»

В Ярославле в конце марта откроют областной центр отлова и стерилизации бездомных животных, который сможет принимать до 1,5 тыс. собак в год. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Мусинова, «Вконтакте» Фото: Екатерина Мусинова, «Вконтакте»

Речь идет о новом приюте для животных на улице Промышленной, названном «Джиной». Строительство финансировал частный инвестор, а эксплуатировать объект планировало правительство области. Приют был передан в безвозмездное пользование АНБО «Верность».

Учреждение будет работать по системе отлов-стерилизация-вакцинация-возврат, держать собаку будут 25 дней. Объект рассчитан на единовременное содержание 146 животных. Как сообщал «Ъ-Ярославль», заниматься отловом собак планировала «Верность», но аукцион по поиску организации, которая этим займется, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Алла Чижова