Ярославль остался без подрядчика по обращению с бездомными животными

В Ярославле на аукцион по оказанию услуг по обращению с животными без владельцев никто не заявился. Информация отражена на сайте «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» искало подрядчика, который должен был заниматься отловом, содержанием, ветеринарным обслуживанием (стерилизация, вакцинация) и возвратом животного на прежнее место на протяжении 2025 года. Стоимость такого контракта составляет 3,3 млн руб. Согласно описанию объекта закупок, содержать животных в приюте планировалось 25 дней, а тех, кого не могут вернуть на прежние места, — 173.

6 марта по итогам аукциона должны были выбрать подрядчика, но ни одна заявка на торги не поступила. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», для содержания безнадзорных животных за средства инвестора и бюджета был построен новый приют «Джина» на улице Промышленной. Его передали АНБО «Верность», которая планировала заняться деятельностью по обращению с безнадзорными животными. В 2024 году подрядчиком была ИП Шарипова.

Алла Чижова